نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2024

"حلم بعد كابوس".. أمريكية من أصل سوري تروي لـCNN شعور عودتها بعد سقوط الأسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث وزير الخارجية الإماراتي ونظيره في الحكومة الجديدة في دمشق، الإثنين، التطورات الأخيرة في سوريا.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإماراتية إن الشيخ عبدالله بن زايد أكد خلال اتصال هاتفي مع أسعد حسن الشيباني على "أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا".

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد على موقف دولة الإمارات "الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة".

في وقت سابق الإثنين، قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس: "منذ بدايات الثورة السورية عام 2011، حافظت الإمارات على موقف متزن وواقعي يستند إلى سيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم شعبها واحتضانه، والتصدي للإرهاب".

وأضاف قرقاش أن بلاده قامت بذلك "من خلال عضوية التحالف الدولي، والموقف في الجامعة العربية، والدعم الإنساني للأشقاء السوريين"، مؤكدًا: "ويبقى اليوم هذا النهج الذي يوجهنا عربيًا ودوليًا".