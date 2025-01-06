دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن القضاء على وجود تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب (بي كي كي/واي بي جي) في سوريا "بات مسالة وقت"، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأكد فيدان، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، أن بلاده "لن تسمح بتمرير أي أجندات غربية قائمة على دعم تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بذريعة مكافحة (تنظيم) داعش".

وقال فيدان إن "إمبراطورية العنف التي أسسها تنظيم بي كي كي... شارفت على الانهيار"، بحسب الأناضول.

وذكر فيدان أن "أما إخواننا في العراق، فإنهم يتغاضون عن الاحتلال القائم في سنجار (من قبل بي كي كي الإرهابي). لا نعرف لماذا يفعلون ذلك، لكن من المحتمل أن ينتهي هذا الوضع قريبًا".

في حين قال وزير الخارجية التركي إن القضاء على وجود التنظيم في سوريا "بات مسألة وقت".

واعتبر أن الولايات المتحدة ودول أوروبية "تُسند دور الحارس" للتنظيم وتسوق له تحت غطاء "مكافحة داعش"، موضحًا: "إذا كانت لديكم مطامع أخرى في المنطقة، وتحاولون استغلال داعش كذريعة لتعزيز بي كي كي والحفاظ على وجوده، واستغلال إخواننا الأكراد لخدمة أجندة سياسية أخرى، فإننا لن نسمح بذلك".