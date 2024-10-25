الهجوم على شركة الصناعات الفضائية بأنقرة.. تركيا تشن غارات انتقامية وهذا ما كشفه التقييم الأولي

(CNN)-- أعلن حزب العمال الكردستاني، الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في وقت سابق هذا الأسبوع على شركة TUSAS الحكومية للصناعات الجوية والفضائية في ضواحي العاصمة التركية، أنقرة.

وقال الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني في بيان: "بعد أن تم التخطيط لها بشكل جيد وتنفيذها بنجاح، لا ترتبط هذه الخطوة أبدا بما كان يحدث سياسيا داخل تركيا"، وجادل بأن الشركة المملوكة للحكومة التركية هدف عسكري بالنسبة للحزب.

وأضاف "العمال الكردستاني" في بيانه: "لقد جاءت هذه الخطوة كرد على ممارسات تركيا في كردستان"، وأردف: "ومن المعروف على نطاق واسع أن الأسلحة التي تنتجها TUSAS قتلت آلاف المدنيين الأبرياء، بمني فيهم نساء وأطفال".

ويُصنف حزب العمال الكردستاني الداعي للانفصال "إرهابيا" من جانب تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقُتل أربعة موظفين في شركة TUSAS وسائق سيارة الأجرة الذي أقل منفذي الهجوم في العملية، وفقا لمسؤولين أتراك، وقُتل أيضا منفذا الهجوم، رجل وامرأة.