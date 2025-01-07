دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، صحة مقطع فيديو منشور في وسائل التواصل الاجتماعي، زعم خلاله شخص أن قوات الشرطة تقتل مواطنين في الصعيد جنوبي مصر.

وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية: "نفى مصدر أمني صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد".

وذكر بيان الداخلية المصرية أنه "بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامي- سبق اتهامه فى 37 قضية ما بين سرقة، سُكر فى الطريق العام، تحرش، ضرب، تبديد)".

وقال البيان إن هذا الشخص "نشر تلك الادعاءات (على خلاف الحقيقة) لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوي الأنشطة الجنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب".

وانتقد البيان "تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع"، مُعتبرًا أنه يأتي "فى إطار مخططاتها الآثمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها"، حسب البيان.