مصر.. وزارة الداخلية تكشف ملابسات مقتل شخص في المنيا: "شقي خطر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، صحة مقطع فيديو يفيد بأن الأجهزة الأمنية استهدفت مواطنا بمحافظة المنيا دون "وجه حق"، مؤكدة أنه شخص "شقي خطر" سبق اتهامه بقضايا جنائية وأنه بادر بإطلاق النار فردت قوات الأمن عليه مما أدى لمقتله.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص استهداف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ملوي بالمنيا لمواطن - دون وجه حق- مما أسفر عن مصرعه"، طبقا للمنشور.

ونقل المنشور عن المصدر تأكيده "أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور (شقي خطر– سبق اتهامه في عدد 13 قضية جنائية، ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات (إتجار بالمخدرات- خطف تحت تهديد السلاح- تصنيع أسلحة- سرقة مواد بترولية- استعمال قوة- سرقة بالإكراه")، وتم استهدافه بتاريخ 31 ديسمبر الماضى، في إطار إجراءات مقننة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده، وورود معلومات مؤكدة تشير إلى اتخاذه مسكنه مقراً للإتجار بالمواد المخدرة".

وأضافت الوزارة أن هذا الشخص "بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته على كمية من مخدري (الحشيش والشابو، وبندقية آلية، طبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات".

وختم بيان الوزارة قائلا، إن "تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع يأتي في إطار تزييف الحقائق، وتبني ادعاءات العناصر الإجرامية لمحاولة تأليب الرأي العام بعد أن فقدت مصداقيتها".