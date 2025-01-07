(CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، عن تخفيف للعقوبات على سوريا التي كانت فرضتها خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر ترخصيا لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، في إشارة إلى يوم سقوط نظام الأسد.

وأضافت: "يؤكد هذا الإجراء على التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية".

وتابعت أن هذا الترخيص "يستمر لمدة 6 أشهر، حيث تواصل الحكومة الأمريكية مراقبة تطورات الأوضاع".

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن "نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، بدعم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء، وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم في سوريا".

ولفت البيان إلى أنه "نتيجة لوحشية نظام الأسد ضد الشعب السوري ودعمه للإرهاب وأعماله المزعزعة للاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة، أصبحت سوريا واحدة من أكثر المناطق الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".

وذكر أنه "نظرا للظروف الاستثنائية، ودعما للشعب السوري في بناء مستقبل أكثر أملا وأمنا وسلاما، تصدر وزارة الخزانة من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الترخيص".

وأكد أن هذا الترخيص "لا يرفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص محظور بموجب أي من برامج العقوبات، بما في ذلك الأسد وشركاؤه، أو حكومة سوريا، أو البنك المركزي السوري، أوهيئة تحرير الشام؛ ولا يسمح بأي تحويلات مالية لأي شخص محظور بخلاف الغرض من إجراء مدفوعات معينة مصرح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين في سوريا".

يذكر أن "هيئة تحرير الشام"، التي قادت الهجوم الذي أطاح بنظام الأسد، مصنفة كـ"منظمة إرهابية"، من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة وحكومات أخرى.