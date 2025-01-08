دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر وزير الدفاع السوري الجديد في حكومة تصريف الأعمال، مرهف أبو قصرة، وهو يدمر تمثالا للسيدة مريم.

كان الادعاء المرافق للفيديو المتداول يقول: "وزير الدفاع في الحكومة السورية الجديدة الإرهابي "مرهف أبو قصرة" دمر سابقًا تمثال السيدة العذراء مريم عليها السلام. نعيد ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمناجاة الشعب السوري، نحن تحت حكم عصابات إرهابية دولية".

لقطة شاشة لأحد المنشورات المٌضللة التي احتوت الفيديو المنسوب لوزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة

استنادًا إلى الادعاء الحالي، حصد الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات وآلاف التفاعلات مع تداوله على نطاق واسع، لا سيما في منصة إكس.

أظهر تحقق موقع CNN بالعربية، أن الرواية المتداولة مُضللة، ولا ترتبط بوزير الدفاع السوري الجديد. ويعود الفيديو إلى أكتوبر/تشرين الأول 2013، والرجل الذي ظهر في المقطع، اسمه عمر غرباء، وكان "أمير كتيبة في تنظيم داعش"، حسب بيان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية صدر في ذلك الوقت لإدانة ما حدث.

وفقًا لبيان الائتلاف، وقعت الحادثة في داخل إحدى الكنائس بقرية اليعقوبية في نطاق جسر الشغور بمحافظة إدلب شمالي غرب سوريا.

بيان منشور في موقع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية للتعليق على حادثة قرية اليعقوبية بمحافظة إدلب شمالي غرب سوريا

آنذاك، نشر موقع معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط (memritv)، الفيديو في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2013، مع عنوان يقول: "الشيخ عمر غرباء يحطم تمثال العذراء مريم في قرية سورية".

الفيديو الأصلي منشور في موقع memritv في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2013 Credit: memritv

كما نشرت صفحات سورية، مثل صفحة "تيار كفربو الحر" عبر فيسبوك، نفس الفيديو، قائلة: "داعش تحطم تمثالا للسيدة مريم العذراء في اليعقوبية".

الفيديو الأصلي منشور في صفحة "تيار كفربو الحر" عبر فيسبوك في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2013

يشار إلى أنه سبق استخدام الفيديو بصورة مضللة مرات عدة على مدار السنوات الأخيرة، إحداها في عام 2019، عندما روّجت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، زاعمة أنه مدعية أنه مقاتل من المعارضة السورية المسلحة.