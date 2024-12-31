نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة العامة الجديدة في سوريا، الثلاثاء، تعيين اللواء مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة للبلاد، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت القيادة العامة السورية في بيان: "نعلن عن تعيين اللواء المهندس السيد مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة بالجمهورية العربية السورية"، طبقا لوكالة "سانا".

ونشرت الوكالة السورية وصفحة "تلفزيون سوريا" صورة لوزير الدفاع الجديد، الذي سيتولى قيادة الجيش السوري في المرحلة المقبلة، ويشرف على عملية دمج الفصائل المسلحة في صفوفه.

وتحدثت مصادر سورية منذ أيام بأن إدارة العمليات العسكرية اختارت مرهف أبو قصرة، القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، وزيراً للدفاع في حكومة تسيير الأعمال، طبقا لما ذكره موقع "تلفزيون سوريا"، الثلاثاء.

من هو مرهف أبو قصرة؟

-من مواليد بلدة حلفايا في محافظة حماة، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق.

-انضم مرهف أبو قصرة إلى هيئة تحرير الشام، واشتهر بألقاب منها "أبو الحسن الحموي" و"أبو الحسن 600"، بحسب ما أورد موقع "تلفزيون سوريا".

-تولى قيادة الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام، وكان له دور بارز في إعادة هيكلة الجناح العسكري بهيئة تحرير الشام، والتي نجحت في قيادة الفصائل السورية المسلحة في الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

ومنذ يومين، أصدر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ترقية لعدد من العسكريين، وتمت ترقية أبو قصرة إلى رتبة لواء.

-وتمت ترقية علي نور الدين النعسان، الذي جرى تكليفه بمنصب رئيس الأركان الجديد بالجيش السوري، طبقا لما أورد التلفزيون السوري على موقعه.

وينحدر النعسان من بلدة طيبة الإمام بريف حماة، وهو من القادة العسكريين البارزين في هيئة تحرير الشام.