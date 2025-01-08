(CNN) – أعلن رئيس تيار المردة في لبنان، سليمان فرنجية، سحب ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية مؤكدا دعمه لقائد الجيش، جوزيف عون، الأربعاء.

وكتب فرنجية عبر صفحته الموثقة على "إكس"، تويتر سابقا: "أمّا وقد توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوماً هو العائق أمام عملية الانتخاب".

وتابع رئيس تيار المردة قائلا: "وإذ أشكر كلّ من اقترع لي، فإنني - وانسجاماً مع ما كنت قد أعلنته في مواقف سابقة - داعم للعماد جوزيف عون الذي يتمتّع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى".

وأردف فرنجية قائلا: "إنني أتمنّى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية"، حسب قوله.

من جانبه، كتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في وقت سابق الأربعاء: "اليوم وللمرة الاولى منذ الفراغ في سدة الرئاسة ، أشعر بالسرور لأنه باذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية".