كاميرا CNN على الحدود بين إسرائيل ولبنان.. وسكان "شتولا" بحالة "عدم ثقة" من اتفاق وقف إطلاق النار

(CNN)-- حذّرت إسرائيل، الأحد، من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله إذا لم تنسحب الجماعة المدعومة من إيران إلى ما وراء نهر الليطاني في جنوب لبنان، وهو أحد الشروط الرئيسية للهدنة.

تبادلت كل من إسرائيل وحزب الله الاتهامات مرارًا وتكرارًا بانتهاك شروط الاتفاق على الرغم من أنه ظل صامدًا إلى حد كبير.

واتفق الطرفان على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يومًا على الأقل اعتبارًا من 27 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي هذا الوقت، كان من المتوقع أن يتراجع مقاتلو حزب الله مسافة 40 كيلومترًا (25 ميلاً) من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بينما تنسحب القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

نص اتفاق وقف إطلاق النار على أنه قبل 26 يناير/كانون الثاني، يجب أن تكون القوى المسلحة الوحيدة الموجودة جنوب الليطاني هي الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد: "إذا لم ينسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، فلن يكون هناك اتفاق".

وذكر كاتس، بحسب المتحدث باسمه، أن "إسرائيل تسعى إلى الحفاظ على الاتفاق في لبنان وستواصل تطبيقه بشكل كامل ودون تنازلات من أجل ضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى ديارهم".

وتابع كاتس: "لكن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق هو الانسحاب الكامل لمنظمة حزب الله الإرهابية إلى ما وراء نهر الليطاني، وتفكيك جميع الأسلحة، وتفكيك البنية التحتية الإرهابية في المنطقة من قبل الجيش اللبناني - وهو الأمر الذي لم يحدث بعد".

وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في خطاب ألقاه السبت، إن الأمر متروك "للمقاومة" لتقرر ما إذا كانت ستلتزم بفترة الستين يومًا أم لا.

وأوضح قاسم: "قد ينفد صبرنا (بشأن الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار) قبل 60 يومًا وقد يستمر، هذا ‏أمر تُقرّره القيادة، قيادة المقاومة هي التي تُقرّر متى تصبر ومتى تُبادر ومتى ترد... عندما نُقرّر أن نفعل شيئًا سترونه مباشر وبالتالي لا توجد ‏قاعدة تعني السكوت أو المبادرة هذا هو قرارنا".

وقعت ضربات متبادلة في مناسبات متعددة بعد تنفيذ الهدنة. نفذت إسرائيل عمليات عديدة في جنوب لبنان، بينما أطلق حزب الله النار على الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، مشيرًا إلى انتهاكات إسرائيل للهدنة.

وبعد أقل من أسبوع من دخوله حيز التنفيذ، قالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار "حوالي 100" مرة.

وقالت اليونيفيل، السبت، إن قوات حفظ السلام شاهدت جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي "تدمر برميلًا أزرقًا يمثل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة، بالإضافة إلى برج مراقبة تابع للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لليونيفيل هناك".

وأضافت اليونيفيل أن "التدمير المتعمد والمباشر من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية لممتلكات اليونيفيل والبنية التحتية التي يمكن التعرف عليها بوضوح والتي تنتمي إلى القوات المسلحة اللبنانية يشكل انتهاكًا صارخًا للقرار 1701 (قرار صدر عام 2006 يدعو إلى وقف كامل للأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله) والقانون الدولي".

وطلبت شبكة CNN من الجيش الإسرائيلي التعليق على اتهامات اليونيفيل.