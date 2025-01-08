دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن رفضها ما وصفته بـ"مزاعم إسرائيلية"، في معرض تعليقها على نشر "حسابات رسمية" إسرائيلية خريطة "إسرائيل التاريخية"، التي تمتد إلى أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا، والضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت السعودية، في بيان وزارة الخارجية، الأربعاء، أن "مثل هذه الادعاءات المتطرفة تدلل على نوايا سلطات الاحتلال في تكريس احتلالها والاستمرار في الاعتداءات السافرة على سيادة الدول، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية".

ودعت السعودية "المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد دول المنطقة وشعوبها، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها، للحد من تفاقم أزمات المنطقة، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل".

وأثارت الخريطة، التي نشرتها حسابات رسمية إسرائيلية، ردود فعل دول عربية عدة، رافضة ما أظهرته، إضافة إلى الجامعة العربية التي حذر أمينها العام أحمد أبو الغيط من أن "تغافل المجتمع الدولي عن مثل هذه المنشورات التحريضية والتفوهات غير المسؤولة يُهدد بتأجيج مشاعر التطرف والتطرف المضاد من كل الأطراف".