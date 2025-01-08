دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت دولة الإمارات "بأشد العبارات" ما نشرته حسابات رسمية إسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لـ"خرائط للمنطقة"، زعمت أنها "لإسرائيل التاريخية".

أظهرت الخرائط، التي نشرتها حسابات رسمية إسرائيلية، أجزاءً من الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، إن الخرائط "تعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا صارخًا وانتهاكًا للقوانين الدولية".

وأكد بيان الخارجية "رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشدّدت الوزارة على ضرورة "وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، بحسب البيان.

في وقت سابق الأربعاء، أدانت جامعة الدول العربية قيام الحسابات الإسرائيلية بنشر الخرائط.

وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، إن "نشر الخرائط المزعومة ليس تصرفًا عابرًا، ولا بد من قراءته في سياق حالة التطرف اليميني والهوس الديني التي تغرق فيها الحكومة الإسرائيلية ورموزها، إلى حد استدعاء خرافات تاريخية وترويجها بصفتها حقائق".