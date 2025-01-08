(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة عرضت مبادلة سجين من معتقل غوانتانامو مقابل إطلاق سراح 3 أمريكيين محتجزين في أفغانستان.

وتجري الولايات المتحدة مناقشات مع حركة "طالبان" منذ أشهر حول صفقة لإطلاق سراح رايان كوربيت وجورج جليزمان ومحمود حبيبي، الذين اعتقلوا جميعا في أفغانستان في 2022.

ولم تعترف "طالبان" باحتجاز حبيبي.

وقدمت الولايات المتحدة عرضا لمبادلة محمد رحيم الأفغاني، الذي يزعم أنه كان "شريكا مقربا" لزعيم تنظيم "القاعدة" الراحل أسامة بن لادن، مقابل الأمريكيين الثلاثة، وردت طالبان بالطلب بالإفراج عن رحيم وشخصين آخرين.

وقال مصدر آخر إن روجر كارستينز، كبير مبعوثي الرهائن الأمريكيين، كان في الدوحة في الأيام الأخيرة وقدم عرضا جديدا و"مهما" لـ"طالبان".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن جليزمان وكوربيت محتجزان ظلما، وفي أغسطس/آب 2024، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" طلبا للحصول على معلومات عن حبيبي.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر هذه القصة.