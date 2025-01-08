(CNN)-- قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنهم "قريبون جدًا من وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن" في غزة، ولكن إذا لم يحدث ذلك في الأيام المتبقية من إدارة بايدن، فسيتم تسليم الخطة "إلى الإدارة القادمة".

وصرّح بلينكن في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية، باريس، قائلا: "آمل أن نتمكن من الحصول عليه عبر الجدول الزمني الذي تبقى لنا"، لكنه أشار أنه بصرف النظر عن موعد حصول الأمر فإن الصفقة ستكون على أساس الخطة التي وضعها بايدن أمام العالم في مايو/أيار الماضي.

وقال بلينكن الأربعاء إنهم مستعدون أيضًا لتسليم خطط "اليوم التالي" لغزة إلى فريق ترامب، لافتًا أن المسؤولين الحاليين قاموا "بقدر لا يصدق من العمل من أجل المرحلة التي تلي اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والترتيبات اللازمة لأمن غزة وإدارتها وإعادة إعمارها".

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين: "نحن على استعداد لتسليم ذلك إلى الإدارة حتى تتمكن من الحضور والتعامل معها عندما تتاح الفرصة"، وأردف: "وعلى نطاق أوسع، فإن العمل والاستثمار الذي قمنا به في الترتيبات التي تساهم بتحول الشرق الأوسط، بدءًا من تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، كل ذلك جاهز للتنفيذ إذا سنحت الفرصة بوقف إطلاق النار في غزة، وكذلك تفاهمات حول الطريق إلى الأمام بالنسبة للفلسطينيين".

وأعرب مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط عن تفاؤل مماثل بشأن احتمالات وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن في تصريحاته الثلاثاء. ومع ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة CNN إن المفاوضات الجارية في الدوحة لا تزال "صعبة".