للإفصاح عن مكان تواجده.. ضغوط متزايدة على إسرائيل بعد اعتقالها مدير مستشفى كمال عدوان بغزة

(CNN)-- قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN إن المفاوضات الجارية في الدوحة لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في حرب إسرائيل وحماس لا تزال "صعبة"، بعد أن أبدى مبعوث دونالد ترامب الجديد للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، نبرة تفاؤل في مؤتمر صحفي عقده ترامب في ناديه مار إيه لاغو في بالم بيتش، الثلاثاء.

وقال ويتكوف: "أعتقد أننا نحرز الكثير من التقدم ولا أريد أن أقول الكثير لأنني أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد حقًا في الدوحة. لقد حققنا بعض التقدم الرائع حقًا وأنا متفائل حقًا أنه بحلول حفل التنصيب، سيكون لدينا بعض الأشياء الجيدة للإعلان عنها نيابة عن الرئيس".

لكن المسؤول الكبير في الإدارة - الذي رفض التعليق أكثر على وضع المحادثات - أصر على أن المحادثات لا تزال صعبة. وأضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن تواصل العمل "بالتنسيق الوثيق" مع فريق الأمن القومي القادم لترامب.

حاولت إدارة بايدن دون جدوى المساعدة في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة لأكثر من عام.

شهد وقف إطلاق النار الأول - بعد أسابيع من هجوم السابع من أكتوبر - إطلاق سراح العشرات من الرهائن، لكن الجهود اللاحقة لوقف القتال وتأمين إطلاق سراح رهائن إضافيين لم تكتمل.

وقال ويتكوف للصحفيين إنه يتوقع العودة إلى الدوحة، الأربعاء. ويتواجد منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك حاليًا في المنطقة للعمل على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.