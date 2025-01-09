(CNN) – هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس اللبناني المنتخب حديثا في بيان الخميس، واصفا إياه بأنه "الزعيم المناسب لهذا الوقت"، وذلك بعد أن تم انتخاب قائد الجيش جوزاف عون المدعوم من الولايات المتحدة رئيسا بعد جولتين من التصويت في البرلمان اللبناني.

وقال بايدن في بيان: "أهنئه على انتخابه رئيسا للبنان"، وتابع: "سيوفر الرئيس عون قيادة حاسمة بينما ينفذ لبنان وإسرائيل وقف الأعمال العدائية بشكل كامل ومع عودة مئات الآلاف من الأشخاص إلى منازلهم ومع تعافي لبنان وإعادة بنائه. الرئيس عون لديه ثقتي. وأعتقد بقوة أنه القائد المناسب لهذا الوقت".

وبعد أن انتخب البرلمان عون رئيساً، استقال من منصب قائد الجيش ووصل إلى البرلمان ليتم تنصيبه مرتدياً ملابس مدنية كما ذكرت CNN سابقاً. ويمثل انتخاب عون أيضًا نهاية الجمود السياسي المستمر منذ سنوات والفراغ الرئاسي في البلاد.

وقال بايدن أيضًا في بيانه إن الولايات المتحدة "ستدعم" شعب لبنان لأنه "اختار طريقًا يتماشى مع السلام والأمن والسيادة وإعادة الإعمار، بالشراكة مع المجتمع الدولي".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لأكثر من عامين، عانى الشعب اللبناني ــ ليس فقط من حرب مدمرة وأزمة مالية مستمرة، بل وأيضاً من غياب القيادة الوطنية"، وأردف: "مارس شعب لبنان حقه الديمقراطي في اختيار مستقبله. لقد اختاروا طريقاً يتماشى مع السلام والأمن والسيادة وإعادة الإعمار، بالشراكة مع المجتمع الدولي وستواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمهم على طول ذلك الطريق".