(CNN)-- دعت حركة حماس، الخميس، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى المساهمة في الضغط على الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى صفقة شاملة تضمن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال طاهر النونو، القيادي في "حماس" مستشار رئاسة الحركة، في تصريح لـCNN : "ندعو الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للمساهمة في الضغط على الاحتلال للوصول إلى صفقة شاملة، تضمن إنهاء الحرب الدائرة في غزة ووقف إطلاق النار، مع عودة جميع المحتجزين إلى أهلهم بسلام وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، لأن حالة ازدواجية المعايير ثبت أنها تعقد المشهد ولا تؤدي إلى حلول حقيقية وتضر بالمصالح الامريكية ولا تؤدي إلى الاستقرار في المنطقة".

وأكد النونو صحة التصريحات التي نقلتها وكالة "رويترز" عن مسؤول في الحركة أعلن فيها "الموافقة على قائمة من 34 رهينة قدمتها إسرائيل للمبادلة بسجناء في اتفاق لوقف إطلاق النار".

كما أكد النونو صحة التصريحات التي نقلتها رويترز وجاء فيها أن "الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار".