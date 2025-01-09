فيديو منسوب ليحيى السنوار خلال فترة شبابه.. ما صحة اللقطات؟

CNN تجمع أدلة بصرية ومعلومات استخباراتية عن مقتل السنوار.. هذا ما نعرفه حتى الآن

فيديو يظهر لحظة قصف دبابة إسرائيلية المبنى الذي كان يتواجد فيه يحيى السنوار

"العدو الأول" لإسرائيل وقائد "حماس" الأبرز.. محطات في حياة يحيى السنوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تناقل مستخدمون للشبكات الاجتماعية مقطع فيديو منسوب إلى القائد العسكري السابق لحركة حماس، يحيى السنوار، خلال فترة شبابه.

وجمع الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات مع انتشاره على نطاق واسع، لا سيما بين مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقا).

تعليقًا على الفيديو، كان الادعاء المرافق له يقول: "الشهيد يحيي السنوار في ريعان شبابه.. القوة القوة لا بارك الله فالضعف والسلمية".

خلال المقطع، ظهر شاب طويل الشعر، كان يرتدي زيًا عسكريًا، ويتحدث على ما يبدو إلى مراسل صحفي، قبل أن يقول: "إسرائيل وأمريكا وكل دول العالم ما بتأثر علينا. طول ما سلاحنا بإيدينا ولا أي دولة في العالم بتقدر تحاربنا".

منشور يحتوى الفيديو المنسوب إلى القائد العسكري السابق لحركة حماس يحيى السنوار

وعندما تحقق موقع CNN بالعربية من الفيديو، وجد أنه مقتطع من فيلم للمخرج البريطاني آدم كيرتس بثته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في عام 2016.

كان الفيلم، الذي يحمل اسم "Hyper Normalisation"، يقدم سردًا للعديد من الأحداث البارزة خلال العقود الأخيرة، بما في ذلك الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1982 والحرب في سوريا وأزمة المهاجرين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كانت ثوان المقطع المتداول عبارة عن لقطات أرشيفية، تضمنت لقاءات مع مقاتلين فلسطينيين على هامش المعارك الدائرة في محيط مخيم صبرا للاجئين الفلسطينيين في بيروت.

وأدرج المخرج آدم كيرتس اللقطات ضمن فيلمه، وعند عرضها في الدقيقة (29:19) - ظهرت عبارة تقول "مخيم صبرا - بيروت 1982" .

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت يحيى السنوار للمرة الأولى في عام 1982. وامتدت آخر فترة اعتقال له بين عامي 1988 و2011.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قٌتل القائد العسكري السابق لحركة حماس خلال مواجهة مع قوة إسرائيلية في منطقة تل السلطان في رفح جنوبي غرب قطاع غزة.