نشر الخميس ، 09 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN) – انتخب البرلمان اللبناني، الخميس، قائد الجيش، جوزاف عون رئيسا للبلاد ليكون الرئيس الرابع عشر للبنان بعد فترة شغور رئاسي دامت أكثر من عامين، نستعرض فيما يلي نبذة عنه.

حياته الشخصية

وُلد في 10/01/1964 في قرية سن الفيل بقضاء المتن.

حاصل على إجازة في العلوم السياسية، اختصاص شؤون دولية.

حاصل على إجازة جامعية في العلوم العسكرية.

متزوج من السيدة نعمت نعمة ولديه ولدان هما خليل ونور.

حياته المهنية

تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط والتحق بالكلية الحربية عام 1983.

تمت ترقيته إلى رتبة ملازم اعتبارا من عام 1985 ثم إلى ملازم أول اعتباراً من عام 1988.

أصبح برتبة نقيب اعتباراً من 1/1/1993.

رُقي إلى رتبة رائد اعتباراً من مطلع عام 1998 ثم إلى رتبة مقدم في عام 2003 وإلى رتبة عقيد في عام 2007.

تم ترقيته إلى رتبة عميد ركن في عام 2013.

تمت ترقيته إلى رتبة عماد وعين قائداً للجيش بتاريخ 8/3/2017.

خاض العديد من الدورات التدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي سوريا.