دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ 3 إعدامات بحق أشخص أدينوا بقضايا مختلفة مقدمة تفاصيل عن هوياتهم وما أدينوا به.

وقالت الداخلية في بيان: "أقدم مسفر بن مناحي بن مرزوق آل مخثلة القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل منيس بن ناصر بن سالم القحطاني - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته، وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا يوم الأربعاء بتاريخ 8 / 7 / 1446هـ الموافق 8 / 1 / 2025م بمنطقة عسير".

وفي بيان آخر قالت الداخلية السعودية: " أقدم عايد بن حسين بن محمد خلاف الينبعاوي - سعودي الجنسية - على قتل زكريا بن بدر بن علي الجابر - سعودي الجنسية - وذلك بنحره بأداة حادة، مما أدى إلى وفاته، وبفضل من الله، تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا يوم الأربعاء 8 / 7 / 1446 هـ الموافق 8 / 1 / 2025م بمنطقة المدينة المنورة".

وفي بيان منفصل آخر قالت الداخلية: "أقدم عارف خان محمد عزيز - باكستاني الجنسية - على تهريب مادة الهروين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بإرتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم الأربعاء 08 / 07 / 1446 هـ الموافق 08 / 01 / 2025 م بالمنطقة الشرقية".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية في بياناتها على "حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".