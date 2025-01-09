السعودية.. حادث تحرش بامرأة والداخلية تكشف هوية المتحرش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، القبض على مقيم من الجنسية الهندية أقدم على التحرش بامرأة في منطقة الباحة.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الداخلية السعودية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) مرفقة إياها بمقطع فيديو يظهر الوافد بعد إلقاء القبض عليه (صورة من الظهر).

وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت شرطة منطقة الباحة على المقيم من الجنسية الهندية، أنطوني راج رافانيل، لتحرشه بامرأة جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

ويذكر أنه وبحسب نظام مكافحة التحرش في السعودية، فإن عقوبة من يرتكب جريمة تحرش هي السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد تصل العقوبة إلى السجن ما لا يزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تتخطى 300 ألف ريال (حوالي 80 ألف دولار)، أو بإحدى العقوبتين، وذلك عند العودة إلى ارتكاب الجريمة، أو في حالة كان ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لنظام مكافحة التحرش بالمملكة.