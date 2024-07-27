دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، ملابسات سقوط فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، من سيارة أجرة خاصة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، بعدما حاول سائق السيارة التحرش بها في محافظة الجيزة، مما أدى إلى إصابتها.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي بالجيزة، مما أسفر عن إصابتها".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية في منشورها أنه "بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من (إحدي الفتيات تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية)، بأنها حال استقلالها سيارة (تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي) لنقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حاول قائد السيارة التحرش بها، فقامت بإلقاء نفسها، مما أدى لحدوث إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وفر قائد السيارة هاربا".

وأوضحت وزارة الداخلية أنه "عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، مُصاب إثر تعديها عليه عقب محاولته التحرش بها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".