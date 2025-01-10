بايدن يعلق على تطورات "مفاوضات غزة".. وانتخاب جوزاف عون

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إنه التقى بالمفاوضين المشاركين في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة وإن تقييمه كان أن هناك "تقدما حقيقيا".

وأضاف بايدن للصحفيين: "نحن نحرز بعض التقدم الحقيقي، والتقيت بالمفاوضين، والأمل ينبع من الأبدية، لكنني أعتقد أنني ما زلت متفائلاً بأننا سنكون قادرين على إجراء تبادل للرهائن، حماس هي التي تعترض طريق هذا التبادل، في الوقت الحالي، لكنني أعتقد أننا سنفعل ذلك".

وتعكس هذه التصريحات ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنهم "قريبون جدًا من وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن" في غزة.

وأعرب ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط عن تفاؤل مماثل بشأن احتمالات وقف إطلاق النار، الثلاثاء.

ومع ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN إن المفاوضات الجارية في الدوحة تظل "صعبة".

وأضاف بايدن أنه تحدث، الخميس، مع الرئيس اللبناني المنتخب حديثًا، قائد الجيش جوزاف عون، الذي انتخب، الخميس، بعد جولتين من التصويت في البرلمان.

وقال بايدن: "ما يحدث الآن في لبنان، ولدينا أخيرًا رئيس، إنه رجل من الدرجة الأولى، وأمضيت وقتًا على الهاتف معه اليوم حوالي 20 دقيقة إلى نصف ساعة".