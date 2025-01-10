(CNN) – أعلنت شركة "أجنحة الشام" السورية الخاصة عودة رحلاتها بين العاصمة، دمشق، والكويت، ابتداء من يوم الجمعة، وذلك بعد توقف الرحلات الذي تزامن مع سقوط النظام السوري.

وكتبت الشركة عبر صفحتها على "فيسبوك"، مساء الخميس: "على سما الكويت راجعين... يسرنا إعلامكم عن عودة رحلاتنا اليومية من دمشق إلى الكويت وبالعكس اعتباراً من الجمعة 10/01/2025".

وكانت الرحلات الجوية بين البلدين قد توقفت منذ إسقاط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.

وكانت أولى الرحلات من مطار دمشق الدولي بعد سقوط الأسد، من العاصمة السورية إلى مدينة الشارقة الإماراتية، في حين كانت رحلة الخطوط الجوية القطرية القادمة من الدوحة أول رحلة تحط في المطار المدني الرئيسي في سوريا.