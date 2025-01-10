دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو تزعم فيه امرأة العثور على الكثير من الفتيات بدون أعضاء بعد عمليات اختطاف الأمر الذي أشعل تفاعلا واسعا.

وزارة الداخلية المصرية عقّبت على هذه المزاعم في بيان نشرته على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي، قائلة: "نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله خلال مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي متضمناً زعم إحدى السيدات بوجود وقائع خطف فتيات بقنا والعثور على فتيات بدون أعضاء أمام إحدى المستشفيات وانتشار عصابات نسائية لخطف الفتيات بعد تخديرهن".

وتابعت: "تم تحديد وضبط القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا) وبمواجهتها أقرت بنشرها الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع في هذا الشأن بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية.."

وأكدت الداخلية المصرية في بيانها أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب".