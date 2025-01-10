إسرائيل تحدد هوية جثة الرهينة التي تم انتشالها من غزة.. من هو؟

للإفصاح عن مكان تواجده.. ضغوط متزايدة على إسرائيل بعد اعتقالها مدير مستشفى كمال عدوان بغزة

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه تعرف على جثة الرهينة الذي تم انتشاله من نفق في جنوب قطاع غزة، وهو نجل يوسف الزيادنة، الذي تم انتشال جثته في وقت سابق من هذا الأسبوع,

Credit: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

وذكر بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي، المعروف باسم الشاباك، الجمعة، أنه تم العثور على حمزة الزيادنة (23 عاما) ميتا في نفق بمنطقة رفح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه انتشل جثة يوسف الزيادنة (53 عاما) من نفق في منطقة رفح، وإنه اكتشف أدلة تثير "مخاوف جدية" على حياة ابنه الذي اختطف ووالده خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وتم احتجازهما في قطاع غزة.

ويشار إلى أن عائلة الزيادنة هي جزء من المجتمع البدوي العربي المسلم الذي يعيش في صحراء النقب جنوب إسرائيل.

وأخذ يوسف وثلاثة من أبنائه – حمزة وبلال وعائشة – من كيبوتس حوليت في جنوب غرب إسرائيل، حيث كانوا يعملون، وكان بلال وعائشة من بين عشرات الرهائن الذين أعيدوا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد في نوفمبر 2023.

وأعرب منتدى أسر الرهائن والمفقودين عن حزنه لنبأ وفاة حمزة، ودعا مرة أخرى إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.