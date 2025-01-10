نشر الجمعة ، 10 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN) – أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإدارة السورية الحالية اعتماد "علم الثورة" بديلا عن العلم القديم في المناهج الدراسية كما أعلنت حذف مادة التربية الوطنية، وفقا لقرار نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الجمعة.

وجاء في المادة الأولى من القرار: "اعتماد علم الثورة بدلا من العلم القديم أينما وُجد في المناهج الدراسية".

أما المادة الثانية من القرار فتضمنت "حذف مادة التربية الوطنية كاملة، وتوزع درجات مادة الاجتماعيات على مادتي التاريخ والجغرافيا بالتساوي، وتُحذف درجتها في المرحلة الثانوية".

وقبل أيام، أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية الجديدة، الأربعاء، عن تعديلات على المناهج والتي كان من ضمنها إلغاء مادة التربية الوطنية.