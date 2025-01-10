الإمارات تعلن تسلمها عبدالرحمن يوسف القرضاوي من لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الإمارات، الخميس، أنها تسلمت من السلطات اللبنانية الشاعر والمعارض المصري عبدالرحمن يوسف، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، جاء ذلك "بناء على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب- إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات لارتكابه أعمالا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام".

وأضافت: "جاء أمر التسليم بناءً على تقديم طلب تسليم من السلطة المركزية بدولة الإمارات المتمثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية بجمهورية لبنان وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين".

وذكرت الوكالة أن دولة الإمارات "تؤكد على وقوفها بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم".

وأعلنت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، عزمها ترحيل عبدالرحمن القرضاوي إلى الإمارات.

وقال وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، إن "مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بترحيل الموقوف عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، لدى عودته من سوريا.

وكانت هناك حالة من الجدل حول مقطع فيديو صوّره عبدالرحمن يوسف القرضاوي في المسجد الأموي خلال زيارته إلى دمشق، بعد انهيار نظام بشار الأسد، واحتوى المقطع تصريحات له اُعتبرت مسيئة إلى مصر ودول خليجية.

وطالبت أسرة عبدالرحمن القرضاوي ومؤسسات حقوقية الحكومة اللبنانية، بوقف قرار تسليمه إلى مصر أو الإمارات.

وأوضح محاميه محمد صبلوح، في تصريحات صحفية، أن السلطات اللبنانية أبلغته بوجود حكم غيابي ضده في مصر، فضلا عن طلب توقيف من الإمارات.