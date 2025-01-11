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(CNN)-- سترسل إسرائيل رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) إلى قطر لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن في غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه وجّه رئيس الموساد، ديفيد برنياع، لترؤس وفد "للمغادرة إلى الدوحة لمواصلة الدفع باتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

ولم يذكر متى سيصل برنياع ووفده إلى قطر.

وسيضم الوفد أيضًا نيتسان ألون، رئيس وحدة الرهائن في قوات الدفاع الإسرائيلية ورونين بار، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الشاباك.

وأضاف مكتبه أن قرار نتنياهو جاء في أعقاب اجتماع مع "المفاوضين الأمريكيين من الإدارتين القادمة والمنتهية ولايتها".

واجتمع نتنياهو، السبت، مع ستيف ويتكوف، المبعوث المعين من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.

ورغم أن المحادثات تبدو متعثرة، مع ادعاء حماس أن إسرائيل قدمت شروطًا جديدة وتصريح الوسطاء المصريين بعدم التفاؤل بشأن التقدم، فإن قرار نتنياهو قد يكون علامة على تقدم المحادثات. واستمرت المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس حتى مع تعثر المفاوضات الرسمية منذ أشهر، مع سعي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايتها إلى التوصل إلى اتفاق.