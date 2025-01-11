دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذّر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، مساء الجمعة، من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل صور معرفات من المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، قائلا إنها "تصطاد في الماء العكر"، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في تدوينة لتركي آل الشيخ نشرها على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قال فيها: "هناك حسابات تصطاد في الماء العكر بين السعوديين من جهة واخوانهم في الامارات ومصر من جهة اخرى وتضع صور معرفات سعودية أو إماراتية أو مصرية وكلها تدار من الخارج وتأكدت من بعضها.. أرجو الحذر".

وتابع رئيس هيئة الترفيه في تدوينة منفصلة: "هناك 110 مليون مصري.. و23 مليون سعودي.. الأكيد 20 حساب هنا وهناك ما يمثلون الشعبين".

وسبق لتركي آل الشيخ التحذير من مثل هذه الحسابات بتدوينة نشهرها العام الماضي وقال فيها: "لاحظت بشكل كبير وغريب في الفترة الأخيرة شدا وجذبا في سوشيال ميديا بين حسابات حقيقية ووهمية، وإساءات كثيرة، وحسيت من واجبي أن أنبه كل إخواني وأخواتي في المملكة وفي دول الخليج الشقيقة.. يجب الحذر من هذه الحسابات التي تزرع الفتنة وتسبب المشاكل، نجاح أي شخص أو بلد في الخليج هو نجاح للخليج كله، نجاح أهلنا وأحبابنا في الإمارات أو قطر أو الكويت هو نجاح للمملكة والعكس صحيح.. الواحد يفرح إذا زار دبي مئات الملايين أو الدوحة أو باقي الخليج، لأن ذلك ينعكس على المملكة أيضا، وإذا زار المملكة مئات الملايين فهو مصلحة دبي والدوحة والكويت والمنامة ومسقط وأبوظبي وكل خليجنا الواحد، المنافسة جميلة ومطلوبة لأنها ترفع من المستوى والجودة".