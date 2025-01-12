Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.احتواء 11% فقط من أكبر حريق في لوس أنجلوس ومخاوف من رياح جديدة تزيد الخطر.. ماذا يحصل؟ - CNN Arabic

احتواء 11% فقط من أكبر حريق في لوس أنجلوس ومخاوف من رياح جديدة تزيد الخطر.. ماذا يحصل؟

العالم
نشر
3 min قراءة
احتواء 11% فقط من أكبر حريق في لوس انجلوس ومخاوف من رياح جديدة تزيد الخطر.. ماذا يحصل؟
منزل يحترق في منطقة إيتون بلوس أنجلوس، كاليفورنيا في 8 يناير 2025 Credit: JOSH EDELSON/AFP via Getty Images)

(CNN)-- لا يزال حريق منطقة باليساديس، هو الأكبر من بين الحرائق الأربعة الكبرى التي تجتاح لوس أنجلوس، وما تم للآن تحت السيطرة هو ما نسبته 11% فقط، ويمتد على مساحة 22660 فدانًا، وفقًا لـ CalFire.

01:15
حرائق الغابات تجتاح لوس أنجلوس.. لماذا يحدث هذا خلال فصل الشتاء؟

تحولت الكثير من جهود مكافحة الحرائق ضد هذا الحريق نحو حماية المجتمعات القريبة من برينتوود وإنسينو وغرب لوس أنجلوس، حيث تتحرك النيران إلى الداخل من الساحل باتجاه الطريق السريع 405، وهو أحد أكثر الطرق السريعة ازدحامًا في المنطقة.

فيما يلي آخر الأخبار عن حجم الحرائق الكبرى ونسبة احتوائها:

  • حريق باليساديس: احترق 23654 فدانًا وتم احتواء 11% منه
  • حريق إيتون: احترق 14,117 فدانًا وتم احتواء 15% منه
  • حريق كينيث: حرق 1052 فدانًا واحتواء 80% منه
  • حريق هيرست: احترق 799 فدانًا وتم احتواء 76% منه
00:32
حريق يستعر في هوليوود وأوامر بإخلاء إلزامي.. حرائق لوس أنجلوس تتمدد وتقتل 5 أشخاص

ومن قبيل الصدفة، كان مجلس مجتمع باسيفيك باليساديس قد دخل للتو في عملية مدتها ستة أشهر تقريبًا تؤهل جمعيات أصحاب المنازل للحصول على المنح التي تمكنهم، من بين أمور أخرى، من تعزيز أنظمة التحذير، وتحسين لافتات طريق الإخلاء ومساعدة أصحاب المنازل على إزالة الأشجار حول منازلهم.

وعندما يتعلق الأمر بحماية المنازل من تهديدات حرائق الغابات، فإن قوانين البناء في كاليفورنيا تشكل نموذجا وطنيا، ولكن تم بناء جزء صغير فقط من المنازل في المناطق المهددة بحرائق هذا الأسبوع بعد سن تلك المعايير، وفقًا لتحليل CNN لبيانات الدولة.

01:24
هرع وفرار.. مقاطع فيديو مرعبة لحريق غابات يلتهم حيًا بجنوب كاليفورنيا

وفرضت الولاية لأول مرة متطلبات البناء المتعلقة بالحرائق في أعقاب حريق مدمر عام 1991 في أوكلاند، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا، وقد تم تعزيز هذه التفويضات بشكل كبير في عام 2008، عندما وافقت الولاية على قانون بناء جديد ينطبق على مناطق محددة معرضة للحرائق، والتي تشمل معظم منطقة باسيفيك باليساديس وبعض ألتادينا وليس كلها.

وتتطلب القواعد أسقفًا مقاومة للاشتعال، وجوانب مقاومة للحريق، ونوافذ وأبواب خارجية يمكنها مقاومة الحريق لمدة 20 دقيقة على الأقل، من بين ميزات أخرى.

وفي أجزاء من كاليفورنيا الخاضعة لقوانين البناء المتعلقة بالحرائق، كان المنزل الذي تم بناؤه في عام 2008 أو بعده أقل عرضة للتدمير بنسبة 40٪ تقريبًا من المنزل الذي تم بناؤه في عام 1990 والذي تعرض بشكل مماثل لحرائق الغابات، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021.

قد يهمك أيضاً

لا يمكن لأي "نظام مياه في العالم" التعامل مع حرائق لوس أنجلوس

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.