السعودية.. مشاجرة مصريين ويمنيين بفيديو تشعل تفاعلا والداخلية ترد

نشر الأحد ، 12 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، إلقاء القبض على وافدين من الجنسيتين المصرية واليمنية بعد شجار جماعي تم تداوله بمقطع فيديو وصور وسط تفاعل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وزارة الداخلية مقطعا من الفيديو المتداول للمشاجرة "مموها" مؤكدة إلقاء القبض على 7 أشخاص، ناشرة صورة للمقبوض عليهم (من الظهر).

وقالت الداخلية في بيانها: " قبضت شرطة محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير على 7 وافدين من الجنسيتين المصرية واليمنية ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة لخلا بينهم في مكان عام".

وتابعت: "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، ومن وثّق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".