دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء الأحد، أن وفدا إماراتيا رفيع المستوى وصل إلى العاصمة اللبنانية، لإجراء الترتيبات اللازمة لإعادة فتح السفارة الإماراتية في بيروت، طبقا لما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويأتي وصول الوفد ‎استجابة لتوجيهات الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقب اتصاله الهاتفي، السبت الماضي، بالرئيس اللبناني الجديد، جوزاف عون لتهنئته على انتخابه رئيسا لبلاده، واتفاقهما على إعادة فتح سفارة الإمارات.

‎وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إلى أن إعادة فتح السفارة "يعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين"، مؤكدة "موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق"، حسبما أوردت وكالة "وام".

كما شددت الخارجية الإماراتية على أن "إعادة فتح سفارة الدولة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحرص دولة الإمارات على دعم جهود الاستقرار والتنمية في لبنان، والتزام دولة الإمارات العميق بمساعدة الشعب اللبناني وتقديم كافة أشكال الدعم له في مختلف المجالات"، بحسب البيان.

وكانت قد ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء، أن الشيخ محمد بن زايد أبلغ جوزاف عون، خلال الاتصال الهاتفي أنه بعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي في لبنان، قررت الإمارات "إعادة فتح سفارتها في بيروت، على أن يبدأ العمل فيها في أقرب وقت ممكن".

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، سحب دبلوماسييها من لبنان، ومنع مواطنيها من السفر إليه، تضامنًا مع المملكة العربية السعودية، على هامش الأزمة التي سببتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق الذي استقال لاحقا، جورج قرداحي بشأن المتمردين الحوثيين والحرب في اليمن.