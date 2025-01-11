دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، السبت، الرئيس اللبناني الجديد، جوزاف عون بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعرب محمد بن زايد عن تمنياته لجوزاف عون بالتوفيق في قيادة لبنان نحو كل ما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والاستقرار.

وأكد الرئيس الإماراتي "تطلعه إلى العمل معًا بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا دعم دولة الإمارات كل ما يضمن أمن لبنان واستقراره ويحقق تطلعات شعبه نحو التنمية".

واتفق الرئيسان الإماراتي واللبناني، خلال الاتصال "على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت"، بحسب "وام".

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء أن محمد بن زايد أبلغ جوزاف عون أنه بعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي قررت الإمارات "إعادة فتح سفارتها في بيروت، على أن يبدأ العمل فيها في أقرب وقت ممكن".

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، "سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين"، حسبما أوردت "وام".

من جانبه، عبر الرئيس اللبناني عن شكره لمحمد بن زايد وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه لبنان وشعبه، مؤكدًا حرصه على مواصلة ترسيخ علاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة، مثمنا مواقف الإمارات الداعمة للبنان على مختلف المستويات.