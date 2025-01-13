(CNN) – أعلن النائب اللبناني، فؤاد مخزومي، سحب ترشيحه من السباق لمنصب رئيس الوزراء اللبناني، لإفساح المجال كي تتوافق المعارضة على اسم القاضي نواف سلام بوجه ما وصفه بـ"مرشح المنظومة" لهذا المنصب، وفق ما ذكره الإثنين.

وكتب مخزومي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "شرفني نواب قوى المعارضة، وعدد من النواب المستقلين بدعم ترشيحي لتولي مسؤولية رئاسة الحكومة لأتشارك مع فخامة رئيس الجمهورية مسؤولية الإنقاذ في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، ما يجعلني المرشح الأقوى لمنافسة مرشح المنظومة".

وأردف النائب اللبناني قائلا: "بالرغم من ذلك، وانطلاقاً من قناعتي بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع، وبأن لبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية، وتساهم في تطبيق خطاب القسم، ما يتطلب أوسع تحالف ممكن من التلاقي...".

وتابع مخزومي قائلا: "أعلن انسحابي من الترشح الى رئاسة الحكومة، لأفسح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير حول اسم القاضي نواف سلام، شاكراً الزملاء والقوى السياسية الذين منحوني الدعم والثقة"، حسب قوله.

وبعد انسحاب مخزومي يبدو أن سلام بات المرشح الأوفر حظا من جانب المعارضة في حين يتم تداول أنباء عن ترشيح ميقاتي للمنصب من جانب عدد من الأحزاب والقوى.