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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة اللبنانية، الأحد، أن الرئيس اللبناني الجديد، جوزاف عون تلقى اتصالا هاتفيا من قائد الإدارة الحالية في سوريا، أحمد الشرع هنأه فيه على انتخابه رئيسا للبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تلقى الرئيس عون اتصالا هاتفيا من قائد الإدارة الجديدة في سوريا السيد أحمد الشرع هنأه فيه بانتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الجديدة، ومؤكدا على ما يجمع الشعبين السوري واللبناني من علاقات أخوية".

ووجه الرئيس اللبناني الشكر لأحمد الشرع على تهنئته له، مشدداً على أهمية التعاون لمعالجة كافة المسائل العالقة بين البلدين، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.

ويعد هذا هو الاتصال الأول بين الجانبين منذ سقوط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، ومنذ انتخاب جوزاف عون رئيسا جديدا للبنان.

وكان أحمد الشرع استقبل رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي على رأس وفد لبناني في دمشق، السبت، وبحث الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها الأرصدة السورية في البنوك اللبنانية، وتأمين الحدود وترسيمها بين البلدين، وقضية اللاجئين والمعتقلين السوريين في لبنان.