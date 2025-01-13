سوريا.. حديث أحمد الشرع عن "التكويع" و"حسن الظن" يثير تفاعلا

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(CNN) – أثار قائد الإدارة الحالية في سوريا، أحمد الشرع، تفاعلا بحديثه عن مصطلح "التكويع" خلال تصريحات مصورة له مع اليوتيوبر الأردني، جو حطاب.

وظهر الشرع متحدثا إلى حطاب وعدد من الشبان داخل أحد القصور الرئاسية في العاصمة دمشق، وقال: "فبالتالي لما راح النظام شوف الناس.. شوف الناس كيف كانت يعني".

وتابع قائد الإدارة الحالية في سوريا: "طبعا أنا ضد موضوع التكويع..."، وسط ضحكات من الحاضرين.

وأردف الشرع قائلا: "يعني بحاول أُحسن الظن فبقول إنو في ناس صرلها سنوات عن تتثقف ضد الثورة وقبلها كمان في شي 35 سنة عم تتثقف ضد طائفة معينة، إن صح التعبير، إنه هدول إذا حكموا رح يدبحوا ورح يرموكم بالبحر... الدعاية هي يلي كتير صرف عليها النظام انهارت خلال 11 يوم".

ويُستخدم مصطلح "التكويع" في سوريا للإشارة إلى شخصيات كانت مؤيدة لنظام الأسد المخلوع وأصبحت بعد ذلك مؤيدة للثورة السورية بعد سقوط النظام.

وأثار هذا المقطع تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في ظل الجدل الكبير الدائر حول هذا المصطلح بين السوريين.