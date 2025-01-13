(CNN) – أعلنت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الحالية عن إصدار بطاقات أمنية وإذن اعتقال، يجب أن يخرجهما عنصر الأمن قبل الإقدام على توقيف أي مواطن أو اعتقاله، وفقا لبيان صدر، الاثنين.

وجاء في البيان: "نظرا لحدوث تجاوزات واعتقالات من قبل عصابات باسم إدارة الأمن العام، وحرصا على سلامة أهلنا في كافة المحافظات، نعلم أهلنا بأنه تم تخصيص بطاقات أمنية بالإضافة إلى مهمة الاعتقال".

وأردفت الداخلية في بيانها أنه يجب إظهار البطاقة وإذن الاعتقال من جانب الدورية المكلفة بالاعتقال.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن "أي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التوقيف" وجمع معلومات حول "العصابة" وعدم تسليم الذات، وفقا للبيان.

وكانت محافظات سورية عدة قد شهدت بعض الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قبل جهات عدة، بعضها مجهول وبعضها يتبع للإدارة الحالية التي وصفت هذه الأحداث بـ"الفردية".