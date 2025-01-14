(CNN) – رد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على الأنباء التي تحدثت عن "إقفال البرلمان" بعد اختيار القاضي نواف سلام رئيسا للحكومة، وفقا للوكالة الوطنية للأنباء، الثلاثاء.

ونفى المكتب الإعلامي الأنباء التي تحدثت عن نيته "إقفال البرلمان" مشيرا إلى أنها "مختلقة وعارية عن الصحة".

وأكد البيان أن ما وصفها بالمزاعم هي "مختلقة وعارية من الصحة جملة وتفصيلاً ، وتشكل سابقة خطيرة في العمل الصحفي غير أخلاقية".

وأعلنت الاستشارات النيابية، الاثنين، عن تسمية سلام رئيسا للحكومة في لبنان بعد أيام قليلة على تنصيب جوزاف عون رئيسا للجمهورية بعد فترة شغور دامت أكثر من عامين.

ويُعتبر نواف سلام مرشح المعارضة للمنصب، في حين امتنع حزب الله عن تسمية مرشح لمنصب رئيس الحكومة، لكن كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة له قالت على لسان رئيسها، محمد رعد، بعد إجراء الاستشارات النيابية إنها كانت تأمل بأن "تُلاقى بيد ممدودة" بعد تنصيب عون لكن اليد "قُطعت" على حد تعبيره.