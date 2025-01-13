نشر الاثنين ، 13 يناير / كانون الثاني 2025

كاميرا CNN ترصد وضع وقف إطلاق النار الهش على الحدود بين لبنان وإسرائيل.. إليك ما وثقته

مع زيارة هوكشتين للبنان.. 3 أمور قد تحسم منع وقف إطلاق النار من الانهيار

(CNN) – يُرشح عدد من الأحزاب والتيارات المعارضة في لبنان اسم القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء في البلاد ليُصبح المرشح الأوفر حظًا من جانب المعارضة بعد انسحاب النائب فؤاد مخزومي من السباق، الاثنين، في حين يبقى رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، منافسا قويا في السباق.

الولادة والدراسة:

وُلد في العاصمة اللبنانية، بيروت، في 15 ديسمبر/كانون الأول عام 1953.

حاصل على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس عام 1974.

حاصل على دكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون عام 1979.

حاصل على بكالوريوس في القانون من الجامعة اللبنانية عام 1984.

حاصل على ماجستير في القانون من جامعة هارفارد عام 1991.

حاصل على دكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992.

الحياة المهنية:

شغل منصب سفير وممثل لبنان في الأمم المتحدة بين يوليو/تموز عام 2007 وديسمبر/كانون الأول من عام 2017.

مثّل لبنان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عامي 2010 و2011 في فترتي لبنان كعضو غير دائم.

شغل منصب نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر/أيلول من عام 2012 إلى سبتمبر 2013، ورئيس الجمعية بالوكالة في يوليو/تموز من عام 2013.

مثل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018.

ترأس وفود لبنان في العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي وغيره.

شغل العديد من المناصب الأكاديمية في عدد من الجامعات في لبنان وخارجه.