(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، أن إدارته "تضغط بقوة لإتمام" الاتفاق المحتمل بشأن وقف إطلاق النار في غزة مع دخول رئاسته أسبوعها الأخير.

وقال بايدن، في خطاب من وزارة الخارجية ركز فيه على قضايا السياسة الخارجية: "نحن على وشك التوصل إلى اتفاق طرحته بالتفصيل قبل أشهر".

وذكرت مصادر لشبكة CNN أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس" أصبح في الأفق الآن، وهو ما يمثل أول علامة حقيقية على التفاؤل الجاد داخل إدارة بايدن منذ شهور.

وقال بايدن: "نحن نضغط بقوة لإتمام هذا الأمر، إن الصفقة التي قمنا ببنائها ستحرر الرهائن، وتوقف القتال، وتوفر الأمن لإسرائيل، وتسمح لنا بزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير للفلسطينيين الذين عانوا بشدة في هذه الحرب التي بدأتها حماس، لقد مروا بجحيم".

وفي سياق متصل، أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالرئيس المنتخب دونالد ترمب ومبعوثه الخاص الجديد إلى الشرق الأوسط باعتبارهما شريكين مهمين في تلك الجهود.

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة MSNBC، الاثنين: "كان ستيف ويتكوف شريكاً رائعاً في هذا، وكذلك الرئيس المنتخب ترمب، في توضيح أنه يريد أن يرى هذا الاتفاق يمضي قدماً ويمضي قدماً قبل 20 يناير/كانون الثاني".

وأشار بلينكن إلى أن الأطراف تريد التأكد من أن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه يحظى بدعم الرئيس القادم، لذا فإن "خلق هذه الثقة من خلال مشاركة ستيف ويتكوف، على حد اعتقادي، كان أمراً بالغ الأهمية".

وتابع: "كانت هذه شراكة جيدة للغاية، ونأمل أن نحقق هذا الهدف معاً، ونحن أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق"، مضيفاً أن "الكرة في ملعب حماس".

وأشاد ويتكوف الأسبوع الماضي بفريق بايدن، قائلاً إنهم كانوا "متعاونين للغاية معًا، ونحن نركز تمامًا على النتائج".