(CNN)-- قال مسؤولان إسرائيليان إنه من المتوقع أن تطلق حركة حماس سراح 33 رهينة خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجري الانتهاء منه من قبل المفاوضين في الدوحة.

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير، للصحفيين، الاثنين، إن إسرائيل تعتقد أن معظم الرهائن الثلاثة والثلاثين على قيد الحياة، لكن من المرجح أيضًا أن تكون جثث الرهائن المتوفين من بين أولئك الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال وقف إطلاق النار الأولي الذي يستمر 42 يومًا.

وأضاف أن الطرفين يبدو أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق وأن إسرائيل مستعدة لتنفيذ الاتفاق فورًا بمجرد توقيعه.

وقال دبلوماسي قريب من المفاوضات لشبكة CNN إن الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة من المقرر أن تعقد في الدوحة يوم الثلاثاء لإنهاء أي قضايا متبقية.

وبموجب المقترحات الأخيرة، ستحافظ القوات الإسرائيلية على وجودها على طول ممر فيلادلفيا - وهو شريط ضيق من الأرض على طول الحدود بين مصر وغزة - خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، بحسب المسؤولين.

وكان وجود القوات الإسرائيلية على طول الممر قد ساهم في السابق في إفشال صفقة محتملة في سبتمبر/أيلول خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات.

وقال المسؤول إن إسرائيل ستحافظ أيضا على منطقة عازلة داخل غزة على طول الحدود مع إسرائيل، دون تحديد مدى اتساع تلك المنطقة - وهو موضوع آخر للخلاف خلال المفاوضات.

وسيُسمح لسكان شمال غزة بالعودة بحرية إلى شمال القطاع، لكن مسؤولا إسرائيليًا زعم أنه ستكون هناك "ترتيبات أمنية" غير محددة.

وقال المسؤول إن السجناء الفلسطينيين الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن قتل إسرائيليين لن يتم إطلاق سراحهم في الضفة الغربية، بل إلى قطاع غزة أو إلى الخارج بعد اتفاقيات مع دول أجنبية.

وتواصلت شبكة CNN مع حماس للتعليق.