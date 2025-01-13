هل تنجح المفاوضات بين حماس وإسرائيل هذه المرة في التوصل لوقف إطلاق النار؟

مصدر لـCNN: عشرات القتلى جراء قصف إسرائيلي على مجمع سكني في وسط غزة

(CNN)-- قال مصدر مطلع على المحادثات ومسؤول من حماس إن إسرائيل والحركة والوسطاء يعملون على العناصر النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذي يبدو أقرب من أي وقت مضى إلى أن يصبح حقيقة.

وقال مسؤول من حماس لشبكة CNN: "الآن يناقش الطرفان المسودة النهائية، ويقوم كل طرف بإبلاغ الوسطاء بموقفه".

وأضاف مصدر مطلع على المحادثات أن "جميع العقبات الكبيرة تم حلها".

وقال مسؤول حماس لشبكة CNN في وقت سابق إن رد إسرائيل على نقاط الخلاف التي أثارتها حماس في التوصل إلى اتفاق كان "إيجابيًا في الغالب".

وقال مسؤول حماس إن لديهم "أربع أو خمس نقاط خلاف"، وأن موقف المجموعة بشأن هذه العقبات تم تقديمه قبل أربعة أيام.

وأضاف مسؤول حماس: "اليوم، قدموا (إسرائيل) ردًا على هذه النقاط. كان الرد إيجابيًا في الغالب، مع بعض التغييرات والتفسيرات، لكنه يتناول الموقف الذي قدمناه قبل 3-4 أيام للوسطاء".

في غضون ذلك، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد قريبًا اجتماعًا مع رؤساء "المؤسسة الأمنية" في البلاد.

في الماضي، ضمت مثل هذه الاجتماعات قادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات (الموساد) وجهاز الأمن الداخلي.

ولم يعلق المصدر على ما إذا كان رئيسا جهاز الأمن الداخلي والموساد سينضمان إلى اجتماع الاثنين عن بعد من قطر، حيث يشاركان في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

في سياق متصل، أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالرئيس المنتخب دونالد ترمب ومبعوثه الخاص الجديد إلى الشرق الأوسط باعتبارهما شريكين مهمين في الجهود الرامية إلى تأمين حل لمشكلة الرهائن ووقف إطلاق النار.

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة MSNBC، الاثنين: "كان ستيف ويتكوف شريكًا رائعًا في هذا، وكذلك الرئيس المنتخب ترمب، في توضيح أنه يريد أن يرى هذا الاتفاق يمضي قدمًا قبل 20 يناير/كانون الثاني".

وأشار بلينكن إلى أن الأطراف تريد التأكد من أن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه يحظى بدعم الرئيس القادم، لذا فإن "خلق هذه الثقة من خلال مشاركة ستيف ويتكوف، على حد اعتقادي، كان أمرًا بالغ الأهمية".

وقال بلينكن: "كانت هذه شراكة جيدة للغاية، ونأمل أن نحقق هذا الهدف معًا".

وأشار بلينكن إلى أننا "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل إلى اتفاق، قائلاً إن "الكرة في ملعب حماس".

وذكرت شبكة CNN، في وقت سابق الإثنين، أن ويتكوف والمسؤول في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك كانا يعملان معًا بشكل وثيق للغاية في الأيام الأخيرة وأجريا مكالمات هاتفية مشتركة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأشاد ويتكوف الأسبوع الماضي بفريق بايدن، قائلاً إنهم كانوا "متعاونين للغاية معًا".