دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، صحة أنباء متداولة بشأن احتجاز أحد المواطنين بعد تقديمه شكوى إلى النائب العام في البلاد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "الداخلية تنفي صحة ما يتم تداوله بشأن احتجاز أحد المواطنين بعد تقديمه شكوى إلى النائب العام".

ودعت وزارة الداخلية الكويتية في منشورها "الجميع إلى ضرورة تحري الدقة والتحقق من الأخبار من الجهات الرسمية قبل تداولها".

ولم تكشف وزارة الداخلية الكويتية مزيدا من التفاصيل بشأن تلك الواقعة.