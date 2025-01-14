(CNN) – أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نواف سلام، أنه ليس من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة، وذلك بعد أن اشتكى حزب الله من "الإقصاء" بعد الاتفاق على اسم سلام كرئيس للحكومة، وتعهد سلام بتحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، وإنصاف من خسر أمواله من المودعين، وذلك في أول كلمة له بعد تسميته رئيسا للحكومة.

وقال رئيس الوزراء المكلف من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري: "التجربة علمتنا أن الرهان الصحيح الوحيد على وحدتنا وعلى تعاوننا".

وتابع سلام: "أضعنا الكثير من الفرص.. وكفى فرصا ضائعة".

وفي رسالة غير مباشرة لحزب الله بعد تصريحات رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"، محمد رعد، قال سلام: "لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة والشراكة.. ويداي ممدودتان للجميع".

وكان رعد قد قال، الاثنين، من بعبدا بعد لقائه الرئيس اللبناني: "لقاؤنا مع فخامة الرئيس كان من أجل أن نعرب عن أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية. مرة جديدة يكمن البعض من أجل التفكيك والتقسيم والشرذمة والإلغاء والإقصاء تعنتا وكيدية وتربصا"، وذلك بعد التوافق على اسم نواف سلام رئيسا للحكومة.

وقال رئيس الحكومة المكلف أيضا: "جزء كبير من شعبنا لا تزال منازله مدمرة كما مؤسساته وعلينا إعادة بناء القرى في البقاع والجنوب وبيروت وإعادة الإعمار ليست مجرد وعد إنما التزام".

وفي انسجام مع خطاب القسم للرئيس جوزاف عون، دعا سلام إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضي البلاد، وشدد على وجوب "وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد منتج وعلى تأمين فرص عمل للأجيال"، من جانب الحكومة.

وأردف سلام قائلا: "آن الأوان لـ"نفض" الإدارة التي قامت على الزبانيّة وعلينا تحقيق العدالة لضحايا انفجار المرفأ وإنصاف المودعين الذين خسروا أموالهم".