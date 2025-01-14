(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، على تصرف عفوي من جانب الرئيس اللبناني، جوزاف عون، مع عدد من الصحافيين إذ توقف أمامهم وشكرهم وأطلعهم على بعض التطورات بشكل مقتضب.

وانتشر مقطع فيديو صوره الصحافيون بكاميرات هواتفهم على ما يبدو، أظهر عون وهو يقف أمام جمع من الصحافيين بشكل عفوي قائلا: "جايي قلكن يعطيكن العافية".

وأردف الرئيس اللبناني قائلا: "خلصنا أول خطوة وانشالله التأليف كمان يكون سلس بأسرع وقت لأنه بصراحة عنا فرص كتير كبيرة".

وأطلع عون الصحافيين على أنه كان على تواصل قبل وقت وجيز مع رئيسة وزراء إيطاليا وأنها قالت له إنهم ينتظرون تأليف الحكومة.

وتفاعل عدد من الصحافيين والصحافيات مستخدمي منصة "أكس"، تويتر سابقا، مع تصرف رئيس لبنان مشيدين به.