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وصول جوزاف عون لرئاسة لبنان.. ملخص من "رسالة" أرادها حزب الله إلى الدعم الأمريكي

الشرق الأوسط
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وصول جوزاف عون لرئاسة لبنان.. ملخص من "رسالة" أرادها حزب الله إلى الدعم الأمريكي
قائد الجيش اللبناني جوزيف عون (وسط) يغادر البرلمان بعد انتخابه رئيسا للبلاد في بيروت في 9 يناير 2025 Credit: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images)

(CNN)-- انتخب البرلمان اللبناني، قائد الجيش المدعوم من الولايات المتحدة، جوزاف عون، ليكون رئيسًا جديدًا للبلاد، منهيًا بذلك جمودًا سياسيًا وفراغًا رئاسيًا دام سنوات.

وانتخب جوزيف عون رئيسا بعد جولتين من التصويت، جاء ذلك بعد جهود حثيثة بذلتها السعودية والولايات المتحدة لحشد الدعم لعون المقرب من واشنطن والرياض، وبعد إعلانه رئيساً، استقال عون فعلياً من منصبه كقائد للجيش، ووصل إلى البرلمان ليؤدي اليمين وهو يرتدي ملابس مدنية.

وقبل انعقاد جلسات البرلمان، الخميس، جرت 12 محاولة فاشلة لانتخاب رئيس خلال العامين الماضيين، وقالت كتلة حزب الله النيابية إنها أدلّت بصوتها لعون خلال الجولة الثانية من التصويت لتعزيز “التماسك الوطني”، لكنها امتنعت عن التصويت خلال الجولة الأولى "لإرسال رسالة"، حيث قال رئيس الكتلة، محمد رعد للصحافيين: "أردنا أن نبعث برسالة… أننا حماة السيادة"، وحصل عون على 99 صوتا نيابيا من أصل 128 في الجولة الثانية من الأصوات.

وكجزء من نظام تقاسم السلطة الطائفي في الدولة الصغيرة الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط، فإن الرئيس اللبناني هو عادة مسيحي ماروني.

وفي خطاب قبوله، أشاد عون بفجر "حقبة جديدة" في لبنان، وتعهد بتخليص البلاد من أزماتها الاقتصادية والسياسية التي لا تعد ولا تحصى، كما قدم وعدًا نادرًا بـ”احتكار الأسلحة” تحت تفويض الدولة، في إشارة واضحة إلى ترسانة جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، والذي تم التوقيع عليه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، على ضرورة انسحاب حزب الله من المنطقة الحدودية مع إسرائيل، مما يزيد من تقويض موقعه العسكري، كما يتعين على القوات الإسرائيلية مغادرة الأراضي اللبنانية بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني بموجب شروط الاتفاق.

ولم يشارك الجيش اللبناني في الحرب الشاملة مع إسرائيل لكنه لاعب أساسي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال عون في كلمته: "الدولة اللبنانية – وأكرر الدولة اللبنانية – ستتخلص من الاحتلال الإسرائيلي"، كما أثار الرئيس الجديد شبح "استراتيجية دفاعية" لبنانية ضد إسرائيل، المصنفة رسمياً كدولة معادية، من دون حزب الله، ولطالما اعتبرت الجماعة المسلحة القوة العسكرية الفعلية المكلفة بمحاربة إسرائيل.

وظل لبنان بلا رئيس منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون – الذي لا تربطه صلة قرابة بجوزيف عون – في أكتوبر 2022. وكان الرئيس السابق مدعوما من حزب الله المدعوم من إيران. ولم تنجح المفاوضات بشأن خليفته، مما أدى إلى تجدد التوترات بين المعسكرين الموالي للغرب والمؤيد لإيران في البلاد.

ويذكر أن حزب الله هو أقوى جماعة مسلحة في الشرق الأوسط، حتى الحرب المدمرة مع إسرائيل في الخريف الماضي، كان له نفوذ في ثلاث دول على الأقل، وكانت الضربات القاصمة التي وجهتها إسرائيل خلال الصراع، إلى جانب سقوط حليفها الرئيس السوري، بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول، سبباً في إضعاف حزب الله بشدة، وإحياء نقاش داخلي طويل الأمد حول نزع سلاح الجماعة.

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