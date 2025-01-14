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"دعا للتوقف عن سياسات الاستقواء".. سعد الحريري يعلق على تسمية نوّاف سلام لرئاسة حكومة لبنان

الشرق الأوسط
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"دعا للتوقف عن سياسات الاستقواء".. سعد الحريري يعلق على تسمية نوّاف سلامة لرئاسة حكومة لبنان
Credit: STAN HONDA/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، على تسمية القاضي نوّاف سلام لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة، معربا عن أمله، أن تنضوي كافة القوى تحت سقف الشرعية، والتوقف عن "سياسات الكسر والكيدية والاستقواء".

وقال سعد الحريري في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الاثنين: "مبروك للبنان تسمية الصديق نوّاف سلام لرئاسة الحكومة".

وأضاف الحريري: "إنها فرصة إضافية تتكامل مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا. وأملنا كبير أن تنضوي كافة القوى تحت سقف الشرعية، المعنية بحماية الجميع وحفظ الكرامات والتوقف عن سياسات الكسر والكيدية والاستقواء، ليستكمل عقد المؤسسات الدستورية"، حسب وصفه.

وختم سعد الحريري منشوره قائلا: "لقد قال مجلس النواب كلمته وفقاً للدستور وكلمة المجلس لا بد أن تكون مسموعة. كل الدعم والدعاء بالتوفيق للرئيس المكلف، وكل الشكر للرئيس الصديق نجيب ميقاتي على أدائه المميز في مرحلة استثنائية من تاريخ بلدنا".

وكان القاضي نوّاف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية نال، الاثنين، تأييد 85 نائبًا في البرلمان اللبناني لتسميته رئيسًا للحكومة في لبنان، بينما امتنع أعضاء حزب الله وحركة أمل عن التصويت لصالح أي مرشح.  

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