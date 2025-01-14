ترامب يحذر من عدم نجاح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين، عن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن إنه "إذا لم يتمكن من التوصل إلى صفقة، فستكون هناك الكثير من المشاكل".

وأضاف ترامب، في مقابلة مع موقع "نيوز ماكس": "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى صفقة، وعليهم إنجازها، إذا لم يتمكنوا من إنجازها، فستكون هناك الكثير من المشاكل هناك، الكثير من المشاكل التي لم يروا مثلها من قبل، وسوف ينهونها. وأنا أفهم أنهم ينهونها، وربما بحلول نهاية الأسبوع. لكن يجب أن يتم ذلك".

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان قال، الاثنين، إن الإدارة تقترب من صفقة محتملة، وأضاف أنه يعتقد أنه يمكن القيام بذلك هذا الأسبوع.

وصرح المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف للصحفيين، الأسبوع الماضي، بأنه كان يعمل جنبًا إلى جنب مع مسؤولي إدارة بايدن خلال المفاوضات ويأمل في التوصل لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 42 يومًا قبل تنصيب ترامب.

ولم يجب ترامب بشكل مباشر عندما سُئل عما إذا كان ستفقد أضرار حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس.

وذكرت شبكة CNN أن ترامب يجري مناقشات لزيارة لوس أنجلوس في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لمعرفة الأضرار حرائق الغابات.

وقال ترامب: "سنفعل أشياء مع لوس أنجلوس"، مضيفًا أن الدمار "أسوأ بكثير مما تراه حتى على شاشة التلفزيون".

وعن خطته للترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، قال ترامب إنها ستطبق "فورا" بمجرد توليه منصبه.