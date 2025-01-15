دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، الذي ساعدت بلاده في التوسط فيه مع قطر والولايات المتحدة.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة "لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار و الأمن و التنمية في عالم يتسع للجميع".

وقال الرئيس المصري إن بلاده "ستظل دائمًا وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكًا مخلصًا في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأعلن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، رسميًا، أن إسرائيل وحماس وافقتا على وقف إطلاق النار واتفاق تبادل السجناء والرهائن.

ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق، الأحد المقبل، 19 يناير/كانون الثاني، بحسب الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن إن الاتفاق يحتوي على "آليات واضحة للتنفيذ"، بما في ذلك ما سيحدث في الأيام الـ 42 الأولى و"آلية واضحة للتفاوض على المرحلتين الثانية والثالثة".